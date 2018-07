Congo-Kinshasa: Tournoi amical de handball dames - Double victoire des Diables rouges face aux Léopards de la RDC

Le président de la Fédération congolaise de handball, Jean Claude Ibovi, s'est dit satisfait de la tenue du tournoi en remerciant l'Angola (vainqueur de la compétition en remportant tous ses matchs) et la RD Congo qui ont répondu favorablement à l'invitation, tout en comprenant l'indisponibilité des autres pays dont le Cameroun. L'objectif, selon lui, a été atteint. « Il s'agissait de faire le brassage entre les joueuses du pôle de Paris et celui de Brazzaville. Aussi, renouer le public sportif congolais avec le handball qu'il aime tant », a signifié Jean Claude Ibovi qui a, par ailleurs, salué l'engagement du ministère des Sports et de l'éducation physique qui a permis que ce tournoi amical international soit une réussite.

