Congo-Kinshasa: Présidentielle - L'Udps/Kibasa soutient la candidature de Félix Tshisekedi

Le troisième congrès de l'Udps/Kibasa a fermé ses portes mardi 24 juillet 2018, dans la soirée. Débuté le lundi 23 juillet dernier, ce congrès s'est soldé sur deux résolutions importantes. D'abord, l'élévation de Jean-Smith BIJANU au poste de premier vice-président du parti, poste laissé vacant depuis la démission de celui qui l'occupait, ouvrant ainsi l'appel à candidature pour le poste de deuxième vice-président. La deuxième résolution, tombée de ce troisième conclave de l'Udps/Kibasa, est le choix de Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat pouvant représenter cette formation politique à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018.

Durant deux jours, du 23 au 24 juillet 2018, les travaux du conclave de l'Udps/Kibasa ont eu lieu. Au cours de ce conclave, le troisième depuis la création de ce parti politique après celui de 1994 et celui de août 2016 qui a vu Augustin KIBASA MALIBA être élu président national du parti, deux importantes résolutions sont ressorties. Après un vif débat et moyennant quelques amendements, le rapport de la commission PAJ a été approuvé par la majorité de participants, et Jean-Smith BIJANU s'est vu élevé au poste de premier vice-président du parti. L'autre résolution de ce conclave, lu par le président du parti lui-même est le choix du président, élu, de l'Udps/Limete Félix Tshisekedi comme le candidat président de la République que ce parti de l'opposition va soutenir. "Je voudrais dire ici ma fierté du choix que vous avez opéré. Parce que c'est un choix cohérent, un choix objectif, un choix responsable, et surtout un choix de l'unité.

C'est ainsi qu'avec joie et enthousiasme, je vais communiquer, aussi bien à l'opinion nationale qu'internationale, que l'Udps/Kibasa, à l'issue de son troisième conclave, a choisi comme candidat président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi". C'est en ces termes que M. Augustin KIBASA a annoncé le soutien de son parti à la candidature de Félix Tshisekedi. Le président de l'Udps/Kibasa a, par la même occasion, invité tous les militants de son parti à la détermination pour amener leur candidat à la magistrature suprême. Il les a par ailleurs invités à entrer dans chaque maison de Kinshasa et toute la République pour prêcher, parler de leur candidat. Augustin KIBASA a aussi fait savoir qu'à travers cette unité de l'opposition politique congolaise, non seulement ils vont conduire Félix Tshisekedi à la tête de la République Démocratique du Congo, mais aussi balayer la majorité présidentielle qui, selon lui, a fait souffrir le peuple congolais durant plusieurs années.