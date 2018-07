Congo-Kinshasa: Dissonance... !

Actuellement, sommeil ou toute autre forme de sujet passif n'est plus à conjuguer par les politiques congolais. La preuve la plus tangible est cette nomination dans les heures creuses du Chef de l'Etat, dans les institutions importantes du pays. N'est-ce pas qu'une telle activité se devait d'être fait à l'exemple de celles récentes, sous la barbe d'un peuple accablé par le peu de soleil qui sort de sa tanière en cette saison sèche ? Drôle d'idée en tout cas. Il faut néanmoins reconnaître l'omniprésence des lépidoptères dans pareilles activités.

Des conseils fusent actuellement de partout. Les uns, pensent que pour espérer titiller tant soit peu les humeurs déjà montées dans l'agora politique, il serait sage de la part de la CENI, de revoir les préalables des opposants sur leur participation aux élections de décembre. D'autres voient cependant une seule bonne issue dans cette affaire, dans un probable troisième forum sous la férule du Président toujours en exercice. Regardant le temps, ils ne pourront sans doute pas se permettre cela, d'autant plus que la CENI a déjà répondu techniquement aux questions de la plus radicale des partis opposants.

Comment calfeutrer les brèches à ce niveau alors que le vin semble avoir été tiré depuis le 19 juillet, devant députés et sénateurs d'ailleurs ? Cette possibilité qui ferait pour une bonne frange de l'opposition, partie d'un passé, du reste, jeté dans des détritus, a donné naissance à une suite des conséquences dont la couleur de peau se révèle au fur et à mesure que dans le calendrier, le lendemain prend le statut d'aujourd'hui.

