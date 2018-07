Afrique Australe: Processus électoral et besoins logistiques - SADC - Le Conseil consultatif électoral et la CENI évaluent les avancées

Conduite par Mme Dorothy ALETHEA DeGRABIELLE, la forte délégation du Conseil Consultatif électoral de la SADC est venue, pour une énième visite de travail, évaluer avec la Commission Electorale Nationale Indépendante l'évolution du processus électoral en RD Congo.

Toutes les questions autour de l'actualité opérationnelle du processus électoral ont été passées au peigne fin avec un accent particulier sur les dernières avancées marquées notamment par l'étape de l'ouverture des Bureaux de Réceptions et Traitements des Candidatures d'abord pour la députation provinciale et, dans les 24 heures, pour la députation nationale et la présidentielle.

En présence également du chef de Bureau de Liaison de la SADC RD Congo, Félix KISOKA PAULO, ces échanges ont permis aux deux parties de reconnaître le respect des différentes étapes du calendrier électoral par la CENI et de discuter de l'état de mise en œuvre des préalables logistiques en vue de la réussite des scrutins du 23 décembre 2018.

La délégation de la SADC a été informée que la CENI est très avancée avec l'acquisition et le déploiement de certains matériels en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et de l'Afrique du Sud (machine à voter, urnes et isoloirs, les consommables et autres matériels non sensibles).

Le Président de la CENI a rassuré ses hôtes des garanties ainsi que de la détermination du gouvernement de la République à prendre entièrement le coût du processus électoral. Un accompagnement qui se traduit, sur le plan logistique, de la mise à disposition notamment des avions, des matériels roulants et des facilités opérationnelles.

Corneille NANGAA YOBELUO a réitéré le souhait de la CENI de voir la SADC apporter toute son appui pour la tenue apaisée des élections.

Avant de clôturer cette rencontre, la délégation de la SADC a expérimenté avec satisfaction la machine à voter.

Il y a lieu de noter que cette rencontre technique se tient en prélude de la réunion des Chefs d'Etats de la SADC prévue pour la fin août 2018.