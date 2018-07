Le Ghanéen Éric Obeng SAAH, a passé deux ans et huit mois à la tête d'Orabank… Plus »

« Vous ne pouvez pas ne pas statuer sur les nullités soumises à votre autorité. Il n'existe pas et il ne pourrait exister une relation organique entre les décisions de la Cour et les décisions des juridictions nationales. La Cour étant communautaire, il nous appartient, à travers les décisions qui sont rendues, de les porter au rang de jurisprudence», précise Lansana Diabé.

D'après le procureur, la loi autorise, si la nullité est réelle, « d'annuler tout ou une partie de la procédure». Pour ce cas d'espèce, il demande au juge, Demba Kandji, de «sanctionner le procès-verbal qui a fait l'objet de violation» et de maintenir les «autres actes qui n'exigent pas la présence de l'avocat et tous les documents annexes ». « Je ne suis pas d'accord lorsqu'on nous demande d'annuler la procédure », renchérit-il.

Cependant, au lieu d'une annulation de toute la procédure, Lansana Diabé demande au juge «d'écarter purement et simplement le procès-verbal qui comporte les auditions», mais aussi toute autre « audition et confrontation qui n'a pas fait l'objet de la présence de l'avocat ».

