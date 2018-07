Congo-Kinshasa: Le gouvernement déclare la fin d'Ebola

La RDC et ses partenaires s'étaient préparés "au pire des scénarios" quand l'épidémie a touché le 16 mai dernier à Mbandaka, capitale régionale d'environ 1,2 million d'habitants, reliée directement à Kinshasa et ses quelques 10 millions d'habitants par le fleuve Congo, a ajouté Oly Ilunga. Le ministre a aussi salué "la rapidité et l'efficacité de la riposte mise en place par le gouvernement et ses partenaires". À l'en croire, " pour la première fois, 3.300 personnes, ont pu être vaccinés contre Ebola." L'épidémie est à sa neuvième réapparition en RDC depuis sa découverte en 1976.

Selon Oly Ilunga, "au total, après vérification, la coordination nationale a comptabilisé 54 cas, dont 33 décès et 21 survivants, qui se sont regroupés au sein de l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola", a-t-il précisé dans un communiqué lu sur la chaîne nationale RTNC et reçu par l'AFP.

