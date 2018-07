Angola: L'Exécutif ajuste le salaire de la fonction publique

Dans ce même contexte, soucieux d'améliorer la qualité des services publics et le développement professionnel du personnel du secteur public administratif, l'exécutif a récemment approuvé les nouvelles carrières dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur.

Selon le communiqué de la réunion tenue mardi à Luanda, entre l'exécutif et les organisations syndicales et les ordres professionnels, moyennant des disponibilités financières, le gouvernement va offrir des places vacantes, réaliser des concours dans la fonction publique pour recrutement de personnel et la mobilité du personnel.

Luanda — L'exécutif angolais a déclaré que l'ajustement du système de rémunération de la fonction publique et la reprise progressive du processus de promotion étaient en cours, grâce à la disponibilité financière du fonds salarial et à l'autonomisation de la gestion des ressources humaines en cours.

