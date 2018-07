Mali: IBK attaqué sur son bilan économique à quelques jours de la présidentielle

"Vous avez près de 42% de la population malienne dans les zones urbaines qui n'ont pas accès à l'eau potable, alors que dans les zones rurales, c'est estimé à 63%. La pauvreté n'a plus seulement un visage rural, elle s'est même implantée dans les zones urbaines, et ça c'est un véritable problème", regrette-t-il.

La répercussion de cette croissance économique a pourtant été très faible sur le niveau de vie des populations, et surtout sur leur accès aux services sociaux de base. Etienne Fakaba Cissoko, directeur du centre de recherches d'analyses politique économique et sociale, ne cache pas sa déception du bilan à ce niveau.

"En 2014, il y a eu un bond, la croissance économique est passée à 7%. En 2015, il y a eu stagnation de la croissance, et depuis 2016, 2017, 2018 il y a une croissance qui tourne autour de 5,3%; tandis que dans la zone Uemoa nous avons une croissance économique qui tarde autour de 7,6% et parfois à 8,1%. Il y a une parfaite maîtrise de l'inflation, le taux avoisine 1,8% à 2% avec un taux de convergence de l'Uemoa qui tourne autour de 3%", indique Abdourahamane Coulibaly, titulaire d'une thèse en gestion et enseignant à l'université au Mali, qui se réjouit de ces statistiques.

