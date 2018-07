Congo-Kinshasa: Le gouvernement de RDC sonne la fin de l'épidémie Ebola

Pour Dr Matshidiso Moeti, la priorité devrait être à présent l'amélioration du système sanitaire du pays. « Ca veut dire qu'il faut avoir un système de santé résilient. C'est une priorité pour le gouvernement et pour l'OMS. Pour faire face à tous les problèmes sanitaires, y compris avoir un système prêt à enquêter et faire face à une épidémie. »

La fin de l'épidémie a été rendue possible, selon le gouvernement, grâce notamment à l'administration pour la première fois du vaccin contre Ebola à plus de 3 000 personnes. Ce qui, d'après la même source, a permis de briser la chaine de transmission.

Le gouvernement de la RDC a déclaré ce mardi 24 juillet 2018 la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévissait officiellement depuis le 8 mai 2018 dans la province de l'Equateur, au nord-ouest du pays. Au total, après vérification et consolidation des bases de données, la coordination nationale a comptabilisé 54 cas, dont 33 décès et 21 survivants.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.