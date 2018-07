Cote d'Ivoire: Le DG de la CISAC et Maurice Bandaman ont échangé sur l'importance du soutien du gouvernement aux créateurs

"Nous avons échangé sur l'expérience de l'Algérie en matière de gestion des droits d'auteur. Nous sommes en train de travailler pour la mise oeuvre de la copie privée. La loi a été adoptée et nous comptons bénéficier de l'expérience de l'Algérie dans la gestion de la copie privée qui viendra renforcer la capacité du Burida et de nos acteurs", a-t-il déclaré.

Poursuivant, il dira: "C'est une reconnaissance de la qualité du travail réalisé par le Burida. La Cisac suit la gestion du Burida qui est connu à travers les normes édictées et les canaux internationaux". Également, le ministre ivoirien s'est réjoui d'avoir pu échanger avec Sami Bencheikh El-Hocine, directeur général de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (Onda) de l'Algérie.

Le ministre Maurice Bandaman a affirmé que "c'est une fierté de recevoir la Cisac qui est une grosse structure qui réunit l'ensemble des sociétés d'auteurs d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique". Et d'ajouter que c'est un honneur pour le Président de la République, le premier ministre et son gouvernement que cette réunion se tienne à Abidjan.

Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a reçu en audience ce mardi 24 juillet 2018, Gadi Oron, directeur général de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (Cisac).

