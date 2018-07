Congo-Kinshasa: Présidentielle - «Moïse Katumbi rentrera... avant le 8 août»

Toutes les affaires judiciaires à charge de Moïse Katumbi se sont révélées être des mascarades et Moïse Katumbi rentrera en République démocratique du Congo dans le délai prescrit par le calendrier électoral, donc avant le 8 août. Et si d'emblée il était arrêté lors de son arrivée en République démocratique du Congo - dans son pays -, cela relèverait de l'arbitraire pur et simple et non pas de la loi.

« La réponse a été très claire, nous explique Olivier Kamitatu, Moïse Katumbi n'a jamais été enregistré dans l'Etat civil italien et cette réponse a été validée par le tribunal et par le procureur de la République de Milan.

