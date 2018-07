Mali: Fichier électoral - Le ministre livre ses explications aux politiques

Face à toutes ces observations et accusations, le ministère répond que c'est loin de la réalité. Mohamed Ag Erlaf évoque des manipulations techniques. Le responsable du fichier électoral, le général Siaka Sangaré, insiste lui aussi sur la partie technique. Quand on va dans la base de données, les choses sont claires, dit-il. Mais une application dans le système informatique ne serait pas mise à jour. Pour le moment, sur ce dossier, c'est le dialogue de sourds entre le ministère et la coalition, à quelques jours du premier tour du scrutin.

Rencontre mardi 24 juillet à Bamako entre le ministre malien de l'Administration territoriale et la classe politique, notamment les représentants des candidats à la présidentielle de dimanche. L'objectif était de rassurer les uns et les autres sur la fiabilité du fichier électoral, décrié par la coalition qui soutient la candidature de l'opposant Soumaïla Cissé. Les représentants de cette coalition n'ont pas assisté à la rencontre.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.