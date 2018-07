Congo-Kinshasa: Jean Pierre Bemba se lance dans la course à la présidentielle

Au lendemain de l'annonce de son retour en RDC le 1er août prochain, le sénateur congolais, Jean Pierre Bemba, récemment acquitté devant la CPI, a annoncé ce mardi le dépôt de sa candidature pour la présidentielle.

C'est un Jean Pierre Bemba confiant et sûr de lui qui s'est présenté devant les journalistes lors de sa conférence de presse ce mardi (24.07) à Bruxelles. Le sénateur congolais a promis de retourner à Kinshasa pour, dans un premier temps, retrouver ses proches et aller se recueillir sur la tombe de son père, mais aussi déposer sa candidature en tant que candidat du Mouvement pour la Libération du Congo pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Jean-Pierre Bemba a tenu à rappeler que pendant sa détention à la Haye, il a toujours gardé le contact avec son pays et son parti politique.

"Les dix ans que j'ai passés au niveau de la CPI m'ont fait réfléchir et m'ont permis de garder le contact quotidien à travers mon parti politique et des acteurs politiques que je rencontrais à la Haye durant toutes ces années. Oui je souhaite l'unité de l'opposition. Si nous voulons le changement dans ce pays nous devons passer par l'unité et un seul candidat au niveau de l'opposition", a-t-il souligné.

Jean Pierre Bemba en a également profité pour rappeler ses atouts au niveau de la gestion de la RDC tant au plan sécuritaire que politique. Il a, de plus, profité pour brosser rapidement les points saillants de son prochain programme politique.

"J'ai une certaine expérience au niveau du pays, la gestion de la sécurité au niveau du territoire, j'ai un programme que je vais présenter, il parle de l'ensemble de ma vision tant économique, que social et écologique. Je le dirais le moment venu et je ne pars pas les mains vides au point de vue vision", a-t-il dit.

Bemba émet des réserves sur les réalisations du président Kabila

Interrogé sur le récent discours du chef de l'état Joseph Kabila sur l'état de la Nation, Jean Pierre Bemba s'est montré très critique et n'a pas hésité à parler d'un discours "déconnecté".

"Il y a un contraste avec la misère de la population, il y a un véritable contraste avec ce que vit le peuple congolais au quotidien. On nous a parlé de construction de route, mais ce que je sais c'est qu'à l'intérieur du pays la majorité des routes ne sont pas praticables, je ne peux pas concevoir qu'un enfant de 5, 6 ans soit dans la rue au lieu d'être à l'école, il y a un vrai décalage. Quand j'entends ce discours j'ai l'impression qu'on nous présente deux mondes différents", a estimé le président du MLC.

Le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 23 décembre s'ouvre mercredi (25.07) en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila, lui, entretient toujours le mystère sur ses intentions.

