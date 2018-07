Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Bemba - «Je souhaite l'unité de l'opposition»

D'autres encore soulignent la présence d'un représentant du parti au pouvoir au congrès du MLC. Intéressé sur l'existence d'un potentiel accord avec Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba dément : « D'abord, il n'y a pas de deal entre Joseph Kabila et moi-même. Vraiment je suis formel, je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs, on appelle ça aujourd'hui des fakes news. Joseph Kabila est en fin de mandat, il a fait ses deux mandats, je ne vois pas quel genre de deal il pourrait y avoir. »

Depuis sa libération, les moindres faits et gestes de Jean-Pierre Bemba et des cadres de son parti sont scrutés. Certains notent que l'opposant a obtenu son passeport diplomatique sans difficulté quand son collègue Moïse Katumbi peine à avoir ses papiers.

Je nourris cette idée chère de faire quelque chose pour mon pays et ma population. Cette flamme, je l'ai toujours, je l'ai eu depuis 1998, en 2006 également. Je suis toujours déterminé à pouvoir faire quelque chose pour que ce pays sorte de cette contradiction : un pays extrêmement riche et une population des plus pauvres du monde. Dix ans dans ces conditions, ça vous change un homme. Ca vous permet de réfléchir d'abord sur vous-même sur les causes que vous servez. Evidemment, que je ne suis pas le même homme qu'il y a dix ans.

Jean-Pierre Bemba s'est excusé pour ce long silence. Il a expliqué qu'il avait besoin de temps avec sa famille, de temps pour réfléchir à ce qu'il voulait faire, et aussi pour consulter. Mais il le dit ouvertement aujourd'hui : il veut être candidat à la présidentielle. Le chairman du MLC agite un énorme dossier à couverture bleue. « C'est mon programme, il fait plus de 200 pages, je l'ai écrit à La Haye », explique l'opposant congolais. Preuve que, même pendant ses dix années de prison, Jean-Pierre Bemba pensait revenir en politique.

