Congo-Kinshasa: Sous la supervision du SP Ramazani Shadary - Députation nationale - Le Pprd finalise ses listes !

Les Bureaux de Traitement et de Réception des Candidatures -BRTC- sont censés rouvrir leurs portes ce 25 juillet pour commencer à accueillir les candidatures pour la présidentielle et les législatives nationales.

Débuté la semaine dernière, les travaux de la commission de validation des candidatures du PPRD à la députation nationale se sont poursuivis mardi 24 Juillet 2018, au siège national du parti présidentiel, sous la conduite de son Secrétaire Permanent, Emmanuel Ramazani Shadary, qu'accompagnaient les membres du bureau politique du PPRD, ses adjoints ainsi qu'un panel d'experts en matière électorale. La journée de ce mardi était consacrée aux provinces de Haut Lomami, Kwango, Lualaba, Haut Katanga, Maniema et Kwilu. Les délégués de ces provinces ont, tour à tour, présenté et défendu les dossiers des différents des candidats à la députation nationale. Après différents plaidoyers en faveurs de l'un ou l'autre candidat, les membres de la commission ont examiné et validé certaines candidatures et formulé des recommandations en vue d'une victoire que le PPRD espère remporter à la chambre basse du Parlement de la prochaine législature dans quelques mois.

Pour rappel, le dimanche 22 juillet au siège du parti présidentiel s'étaient aussi poursuivis les travaux de la commission de validation des candidatures du PPRD à la députation nationale. Pour ce dimanche là, ce fut les provinces de l'Equateur, du Sud-Ubangi, de la Mongala, de Maï-Ndombe et de la Lomami qui ont été présentées et défendues devant le secrétaire permanent, ses adjoints, les membres du bureau politique et les experts maison en matière électorale, les dossiers des différents candidats à la députation nationale. A ce jour, 14 provinces ont été soumises à cet exercice, sur instruction de la haute hiérarchie du parti. Les travaux de cette commission se poursuivront avec le reste des provinces, en vue de toiletter les candidatures des nationaux du parti présidentiel. Par cet acte, le PPRD, parti porte étendard, tient à gagner les élections à tous les niveaux.