Congo-Kinshasa: Mazembe - Après Salif Coulibaly, Adama Traoré aussi s'en va !

Les prévisions budgétaires du Tout-Puissant Mazembe Englebert, apprend-on des sources proches de l'équipe, ne lui permettraient plus de supporter l'enveloppe des joueurs expatriés. Depuis 2015, Mazembe ne fait que libérer les joueurs de nationalité étrangère à la fin de chaque saison à l'instar de Bwana Ali Samatta, Thomas Ulumwengo, Salomon Assanté, Roger-Claver Assalé, Glason Awako, Daniel Adjei, Given Singuluma pour ne citer que ceux-là. Ils sont partis ! Cette fin de saison, le défenseur Salif Coulibaly est parti en premier, avant que son compatriote, Adama Traoré le suive quelques semaines après.

Le club lushois a annoncé son départ à l'issue de son Assemblée Générale Ordinaire de la saison tenue lundi 23 juillet, à Lubumbashi. Il ressort qu'au terme de son contrat de quatre ans, Adama Traoré n'a pas vu celui-ci être renouvelé. L'attaquant malien s'en va tête haute avec un total de 153 matches livrés en quatre saisons, dont seulement 46 comme remplaçant, 27 buts marqués, 15 cartons jaunes et aucune carton rouge durant les quatre ans dans Mazembe. Adama Traoré reste un attaquant qui aura fait les beaux jours des Corbeaux au cours de son passage, remportant une Champions League en 2015, deux Coupes de la CAF en (2016 et 2017), une Supercoupe de la Caf en 2016, trois Ligue nationale de football (2014, 2016 et 2017).

Parmi ses buts, le Malien a marqué contre FC Renaissance lors de la dernière Super Coupe. Adama Traaré n'a même pas fait le voyage le TP Mazembe en Algérie. Il a été a été libéré pour un test dans un club européen.

Au cours de cette assemblée, le président de Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, a demandé à toute l'assemblée et à la communauté du TPM d'encourager les jeunes joueurs qui, progressivement, rejoignent l'équipe professionnelle des Corbeaux. Leur intégration doit se faire avec courage et la volonté de poursuivre la mission que la direction et le staff technique leur ont confié : porter toujours haut et loin les couleurs du club.