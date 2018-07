Congo-Kinshasa: L'Eufkin-Lipopo pose les jalons de sa saison sportive 2018-2019

Dans le rapport technique, l'Eufkin-Lipopo créée en 1989 a organisé la saison 2017-2018, sa 30ème édition du championnat urbain qui a débuté le 28 octobre 2017, et s'est clôturé le 14 juillet 2018. Nonante-quatre clubs ont pris part à cette édition du championnat, repartis de la manière suivante : 20 en première Division, 20 en deuxième division, 20 en troisième division A, 20 en troisième Division B et 14 en quatrième Division.

L'Entente urbaine de football de Kinshasa Eufkin-Lipopo a tenu, mardi 24 juillet, son Assemblée Générale Ordinaire de la saison, à l'Espace Six Paillottes, dans la commune de Lemba. Une assemblée marquée par la présence de tous les représentants des engagés aux différents championnats de cette entité sportive. Le comité exécutif que dirige le président Timothée Menaya Wazolua, a saisi cette belle opportunité pour réitérer sa confiance à tous les sociétaires, en leur demandant de respecter les textes existants, d'éviter des dossiers sulfureux dans l'intention de nuire et rester fair-play.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.