Ile Maurice: Incident impliquant le ministre Sesungkur - L'heure du «nettoyage» pour le Premier ministre?

«Mo'nn vinn get mariaz ou lédo dimounn», aurait lancé le ministre. Le cameraman lui aurait alors fait comprendre qu'il allait se déplacer dès qu'il aurait fini avec sa prise de vues. Et c'est là que le VIPSU du ministre aurait demandé à Rasesh Ramprosand de sortir pour discuter.

«Il est temps pour le Premier ministre de prendre des 'bold actions' même si cela comporte des risques de provoquer des démissions et éventuellement une partielle», estime un ministre. «Des permutations au sein de son Cabinet ministériel sont plus que nécessaires pour montrer sa capacité à trancher et qu'il 'means business'», ajoute cette même source.

Allégations de détournements de fonds, harcèlement sexuel et maintenant agression, sans oublier les critiques concernant la gestion de son propre ministère secoué par les scandales, on estime la coupe pleine au gouvernement.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.