Cote d'Ivoire: Industrie du tourisme et de l'hôtellerie - Un rapport de l'impact sur l'économie ivoirienne bientôt présenté

Cela a déjà été fait cette année même, pour le Kenya et le Nigeria. En 2017, faut-il le rappeler, ce rapport annuel avait révélé que la Côte d'Ivoire était parmi les 5 destinations les plus demandées par les voyageurs pour leurs réservations en ligne.

Le document qui recense toutes les données liées au domaine du voyage et de l'industrie hôtelière en Côte d'Ivoire, porte sur des informations tels que l'impact du tourisme sur le Produit intérieur brut (Pib) des États, l'impact des Technologies de l'information et de la communication (Tic) sur le secteur et les informations sur les services réclamés par les voyageurs et touristes.

Un rapport sera présenté au mois d'août 2018 à Abidjan sur l'état de santé de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de Jumia Travel, avec l'appui de partenaires tels que Côte d'Ivoire Tourisme, les hôteliers et des responsables de compagnies aériennes.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.