Ile Maurice: Chasses à Grand-Bassin - Des braconniers armés sévissent, au moins 40 cerfs tués

bêtes sur lesquelles ils tirent. Un coup de fusil n'est pas forcément mortel. Si la bête s'enfuit, elle peut mourir bien plus loin sans qu'ils ne la récupèrent et ils tirent sur un autre cerf.» Photos à l'appui, les responsables racontent avoir trouvé plusieurs animaux en état de décomposition après avoir reçu une blessure par balle.

Le kilo de viande varie de Rs 175 à Rs 190. En moyenne, un cerf pèse environ 40 kg une fois dépecé et vidé de ses entrailles. Un cerf bien dépecé peut rapporter entre Rs 6 000 et Rs 7 600. Au dire des propriétaires, les braconniers dépècent les cerfs sur place. «Les braconniers font tout sur place. Bien équipés, ils arrivent, tuent et dépècent le cerf une fois tué. Le pire, c'est qu'ils ne poursuivent pas les

Ils sont armés, encagoulés, prêts à tuer. Bientôt un an qu'une bande de braconniers sévit dans les chasses dans la région de Grand-Bassin. Cette situation inquiète les directions et responsables de chasses, surtout en cette période de chasse (la saison s'étend du 1er juin au 30 septembre).

