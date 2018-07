Tunisie: Youssef Chahed à la TAP - Le nom du nouveau ministre de l'Intérieur sera dévoilé dans les prochaines heures (entretien)

A Tunis, 92 associations ont signé mardi 24 juillet un pacte pour l'égalité et les libertés… Plus »

Abordant la crise politique du gouvernement, Youssef Chahed a fait remarquer que la plupart des membres de son cabinet appartiennent à Nidaa Tounès et que le mouvement Ennahdha n'est pas le seul à soutenir le gouvernement. Des signataires du Document de Carthage et autres acteurs politiques appuient également le gouvernement, a-t-il dit.

Le gouvernement, a-t-il rappelé, a renforcé les moyens du pôle judiciaire économique et financier et œuvré à la consolidation du cadre juridique relatif à la corruption, ajoutant que des centaines de dossiers ont été transférés à la Justice.

"C'est une personnalité hautement qualifiée maitrisant le dossier sécuritaire et qui est bien loin des tiraillements politiques. Le nouveau ministre sera capable d'assumer ses responsabilités et de poursuivre la lutte contre la corruption qui constitue l'une des priorités du gouvernement", a--t-il assuré.

