Ile Maurice: Pêche à l'ourite - «Nous étions en train de tuer la poule aux œufs d'or»

Son plus important cheval de bataille a été la fermeture de la pêche à l'ourite. Avec l'aide des organisations non gouvernementales Reef Conservation, Eco-Sud/ Lagon Bleu et Ecomode Society et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sous le Global Environment Facility (GEF), il maîtrise l'expérience rodriguaise.

Nous combattons assidûment le plastique à utilisation unique. Je ne vois pas pourquoi une personne utiliserait un couvert une fois et le jetterait par la suite. Il y a des alternatives à ces objets. Nous voulons faire de Rodrigues une île écologique et verte dans l'océan Indien. Ce sera un atout touristique pour notre île.

Nous avons eu des problèmes au début et maintenant, nous apprenons encore à chaque fermeture. La National Coast Guard, la police de l'Environnement et surtout les pêcheurs eux-mêmes aident à surveiller les éventuels fraudeurs durant les périodes de fermeture.

Nous faisons deux fermetures, l'une d'août à octobre et l'autre de février à mars. La première fermeture permet aux adultes de se reproduire et la seconde fermeture laisse le temps aux petits de grandir. En un mois, les résultats sont impressionnants.

Avec le travail fait en amont à travers la collecte de données et de statistiques à Rodrigues, nous avons remarqué que les prises déclinaient et que les ourites pêchées étaient trop petites.

