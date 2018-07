Cote d'Ivoire: Parker Place - « Le fils de Jah » promet un show exceptionnel, ce jeudi

Il faut souligner que Kajeem a entamé en cette année 2018 une tournée qui a démarré en avril à Blockhaus à Abidjan. « Le fils de Jah » est allé à la rencontre des amoureux du reggae et de la bonne musique à Yamoussoukro le 28 mai, à Bouaflé le 24 juin, à Duékoué le 30 juin, à Abengourou le 7 juillet, à Gagnoa le 21 juillet. Après le Parker Place, la tournée de Kajem va se poursuivre à Dimbokro le 4 août et Bouaké le 1er septembre...

Il faut dire que l'artiste n'avait plus joué au Parker Place depuis plus d'un an. C'est donc pour cette raison qu'il a accepté volontiers la proposition de la nouvelle direction générale de l'établissement désormais composée des mères des enfants de feu Désiré Aloka, créateur de ce temple du reggae décédé en 2017.

