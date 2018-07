En reconnaissance à l'ensemble de son œuvre en faveur du bien-être des populations burkinabè, notamment sa frange juvénile et féminine « dans le respect des valeurs morales et éthiques », le Président Roch Marc Christian Kaboré a reçu une distinction des mains du Moro Naba Baongo, au nom de l'ensemble des leaders religieux e coutumiers du Burkina Faso.

Aussi, le Moro Naba s'est-il engagé, au nom de l'ensemble de ses pairs des neufs autres pays membres de l'Alliance, à soutenir les actions en matière de santé maternelle et infantile, de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, et pour la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

En effet, selon les statiques, à l'horizon 2025 la population africaine, la plus dynamique au monde, représentera plus de 25% de la population mondiale avec environ 12,1 millions de jeunes âgés de 15 à 34 ans sur le marché de l'emploi.

Il a souhaité une plus forte implication de toutes les composantes des nations africaines dans cette entreprise aux conséquences politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses.

