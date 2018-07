Burkina Faso: Chimio-prévention du paludisme saisonnier - Plus de 3 millions d'enfants ciblés

Qu'à cela ne tienne, et en cette période de forte transmission du paludisme, la représentante-résidente de l'OMS au Burkina Faso a exhorté tous les acteurs à utiliser tous les outils mis à leur disposition pour prévenir, diagnostiquer et traiter les cas de malaria.

« La CPS, avec l'administration mensuelle d'amodiaquine plus sulfadoxine pyriméthamine durant les quatre mois de la saison de forte transmission chez les enfants prévient environ3/4 de tous les accès de paludisme simple et sévère », a expliqué Dr Diarra.

Ainsi, a-t-il poursuivi, des distributeurs communautaires passeront dans les concessions pour administrer la première dose des médicaments à tous les enfants éligibles et passeront le relai aux parents pour l'administration des doses du 2e et 3e jour.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.