Cette clôture des activités du camp Rugbynafaso a été conjointement organisée avec la fermeture des classes de l'école de Doulougou, en présence de la population sortie nombreuse. Les différents intervenants à cette cérémonie ont félicité et encouragé les promoteurs du rugby dans les écoles de Doulougou et Gana.

En plus de l'initiation au rugby, plusieurs autres activités ont été menées avec les jeunes, notamment la réalisation de 2 jardins potagers dans chaque école, la reprise de la peinture des ouvertures de certains bâtiments de l'école de Gana. Des séances de sensibilisation sur l'environnement à travers des activités de salubrité autour des commerces et dans le marché de Doulougou ont été aussi initiées.

Toute chose qui a permis la formation d'une équipe masculine de rugby à Doulougou et une équipe féminine à Gana, en plus de celle masculine déjà existante. Toutes ces équipes se sont affrontées à 2 équipes masculine et féminine venues de Ouagadougou.

Pendant trois semaines, les 150 élèves des villages de Gana et de Doulougou qui ont pris part à ce camp ont été initiés à la pratique du rugby aux côtés de 20 bénévoles burkinabè et français.

Selon le porteur du projet Rugbynafaso, Adrien Rebelo et son partenaire ''Terre en mêlées", l'objectif principal du camp est de promouvoir, non seulement la pratique du rugby comme outil éducatif, mais également d'inculquer des valeurs citoyennes chez les jeunes de la province du Bazèga.

