Burkina Faso: Ouagadougou - Fin de cavale pour la bande de Hamado Compaoré

Le service régional de la police judiciaire de la ville de Ouagadougou a démantelé un réseau de malfrats, spécialisé dans les vols à main armée, dans les auberges et à domicile à Ouagadougou. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le mardi 24 juillet 2018 à Ouagadougou, le chef de ce service, le commissaire de police, Honoré Kientéga, a présenté les délinquants et leur butin.

Le réseau de malfaiteurs, composé d'une dizaine de membres, est actif dans la capitale burkinabè et ses environs où ils ont fait plusieurs victimes.

Selon le chef de service régional de la police judiciaire, Honoré Kientéga c'est suite à l'agression de l'assistant de police, Stéphane Kientéga, et son collègue dans la nuit du 23 au 24 mai 2018, au cours de laquelle le premier a perdu la vie, que des équipes d'investigation ont été mises en scelle.

De fil en aiguille, les fins limiers de la Brigade de recherches et d'intervention du service régional de la police judiciaire et de la Brigade de recherches du commissariat central de police de Ouagadougou ont abouti à l'identification et à l'interpellation des présumés auteurs de ce crime crapuleux.

Membres d'un même réseau et des repris de justice, pour la plupart, ils sont impitoyables dans le cadre des attaques à main armée. Le chef de gang se nomme Compaoré Hamado et s'est réfugié dans un pays voisin. Des explications du commissaire de police, Honoré Kientéga, le mode opératoire de cette bande consistait à identifier les cibles avant de passer à l'attaque.

En effet, une fois la cible identifiée et l'attaque planifiée, ils font irruption dans les domiciles, tous armés et souvent cagoulés, tiennent en respect les occupants, procèdent à des fouilles systématiques et s'emparent des numéraires, des armes et des vélomoteurs. « Ils font usage de leurs armes à feu selon le degré de résistance de leurs victimes », a-t-il précisé.

Les engins volés sont ensuite remis à des receleurs dont leur spécialité est de procéder à la falsification des numéros de séries et à l'établissement de fausses cartes grises avant d'être écoulés sur le marché.

Quant aux autres objets volés tels que les portables et autres appareils numériques, des receleurs se chargent de leur écoulement. Plusieurs cas de vol à main armée orchestrés par cette bande ont été enregistrés à Ouagadougou.

Le cas le plus emblématique est le braquage perpétré dans la nuit du 23 février 2014 au domicile de Ouédraogo Noufou, commerçant domicilié au secteur n°16 de Ouagadougou. Au cours de cette opération, les bandits ont emporté une somme de 100 millions de FCFA et 14 kg d'or d'une valeur de 200 millions de FCFA. En plus de cela, ils lui ont retiré sept (7) téléphones portables et un pistolet de marque Fathis.

De même, le sieur Ido Koré, agent des forces défense domicilié au secteur n°32 de Ouagadougou, a été victime de vol avec effraction à son domicile, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2013. Au cours de ce vol, son arme de service et un appareil numérique ont été emportés.

Traoré Ibrahim, employé de commerce domicilié au secteur n°44 de Ouagadougou a, lui aussi, reçu ces visiteurs indésirables à son domicile dans la nuit du 26 au 27 avril 2018 aux environs de 1h du matin.

Après leur forfait, ils se sont évanouis dans la nature avec une rondelette somme de 230 000 FCFA, son vélomoteur de marque Force X et son pistolet de marque CZ. Et la liste des victimes est encore longue.

Le commissaire Kientéga et ses collaborateurs ont présenté le butin des délinquants. Il est composé de huit (8) pistolets automatiques, soixante-deux (62) munitions, trois (3) cagoules, un véhicule de marque TOYOTA, modèle HIGHLANDER. A cela, s'ajoutent huit (8) vélomoteurs, quatre (4) postes téléviseurs et un appareil de musique.

Pour le principal conférencier, l'enquête est bouclée et les inculpés seront conduits devant le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou. Comme il fallait s'y attendre, aussitôt la déclaration liminaire terminée, les journalistes ont assailli le commissaire et ses collaborateurs d'une multitude de questions.

Etant donné que la plupart des mis en cause sont des repris de justice, les hommes de médias se sont inquiétés des peines infligées à ces hors-la-loi, le degré d'implication de chacun d'entre eux dans les crimes commis et éventuellement s'ils avaient des liens avec d'autres réseaux.

En réponse à cette salve de préoccupations, le commissaire de police, Honoré Kientéga, a indiqué que les peines encourues sont prévues par la loi en fonction de la gravité de l'infraction. Aussi, a-t-il fait comprendre, il n'est pas exclu que cette bande ait des liens avec d'autres réseaux. Les tâches sont bien réparties entre les membres.

Par exemple, le malfrat Boro Oumar, détenteur d'un permis de port d'armes est chargé, selon le commissaire Kientéga, de l'achat des armes et des munitions. Pourtant, au vu de son comportement, son arme avait déjà été retirée sans qu'il ne soit dépossédé de son permis. Dans le groupe, on retrouve aussi des femmes.

La mère du chef de gang, Marie Kabré, était chargée de dissimuler l'arsenal de son fils sous la jarre. Tout comme Bernadette Compaoré, grande sœur du chef de gang, détenait illégalement des armes par devers elle. Compaoré née Ouédraogo Pascaline, épouse de Hamado Compaoré, chef de gang, est accusée de complicité de détention illégale d'armes à feu et de munitions.

Il y a également Fatou Traoré, épouse du malfrat Noaga Compaoré dit Jacques, présumée auteur de détention illégale d'armes à feu et de munitions. Interpool et la police du pays où se cache le chef de gang ont été saisis pour son éventuel rapatriement vers le Burkina.

A la question de savoir si les receleurs et complices ont été identifiés et arrêtés, le conférencier a répondu par la négative. Il a, en outre, relevé que les sommes d'argent emportées n'ont pas pu être saisies.

« Une enquête n'est jamais close en matière pénale, nous allons les retrouver », a rassuré Honoré Kientéga. Le fait que les présumés auteurs soient, pour la plupart, des repris de justice a suscité de vives récriminations au sein de l'assistance. Mais le chef de service régional de la police judiciaire s'en est remis à la loi.

Il estime que le problème se trouve dans les textes d'application, d'où son appel pressant à revoir la politique pénale de sorte à éviter les récidives.

Tout en appelant à une franche collaboration de la population, il s'est félicité du travail abattu par ses hommes en dépit des moyens limités. Les prévenus ont été conduits chez le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour y répondre de leurs actes.