Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec la mairie de Dori a organisé une opération conjointe de salubrité entre les populations civiles et les Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la capitale du Liptako, le samedi 21 juillet 2018.

C'est dans le cadre du Projet de promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la zone du Liptako Gourma (PSCCS) comprenant le Burkina Faso, le Mali et le Niger qu'a été organisé la journée de salubrité à Dori, le samedi 21 juillet 2018.

Financé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette journée vise l'amélioration de la collaboration entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations civiles.

Pour ce faire, elle s'est déroulée simultanément à Dori, Gorom-Gorom et Sebba. Selon le représentant de la coordinatrice du système des Nations unies au Burkina Faso, Vincent Kayijuka, cette journée a été voulue pour trois raisons : la création d'un cadre de rapprochement entre les FDS et les populations, le renforcement de la confiance entre les FDS et les populations, l'accompagnement des autorités communales de Dori, Gorom-Gorom et Sebba dans l'assainissement de leurs villes.

Assurer leur sécurité et leur intégrité

C'est ainsi que toutes les couches sociales de la population et les FDS se sont mobilisées pour cette activité commune. En effet, elle a consisté au nettoyage, au balayage, à l'assemblage et à l'enlèvement des déchets qui jonchent les alentours de plusieurs sites des localités.

Le chef de corps du 11e Régiment d'infanterie commando (RIC) de Dori, le commandant Evariste Somé a laissé entendre que c'est un devoir d'être aux côtés des populations en vue d'assurer leur sécurité et leur intégrité. C'est en ce sens qu'il a indiqué que cette journée de salubrité s'inscrit dans le cadre des activités civilo-militaires.

« Les activités civilo-militaires ont pour but de nous rapprocher, nous faire comprendre, faire comprendre nos missions, ainsi que toutes les actions que nous menons au profit des populations », a expliqué le commandant Somé. C'est pourquoi, le chef de corps du 11e RIC de Dori a souhaité qu'il y ait plus de collaboration entre les FDS et les populations civiles à l'issue de cette journée.

Ainsi, il a rassuré que la confiance sera renforcée et les populations civiles pourront renseigner les FDS sur des activités suspectes de sorte que celles-ci agissent pour les protéger. Le député maire de Dori, Aziz Diallo, a, pour sa part, estimé que c'est une belle initiative dans la mesure où elle contribuera à consolider les liens de cohabitation et d'échange entre les populations civiles et les FDS.

Il a également confié que c'est un aspect très important au regard du contexte sécuritaire de la région du Sahel. « Les FDS ne peuvent pas être renfermées dans leur camp et les civils à part. Plus il y a des liens entre eux, plus la collaboration est bonne. Mieux cela aidera à nos FDS à remplir leur mission », a préconisé M. Diallo.