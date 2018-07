Algérie: JAJ-2018/Cyclisme - Victoire du Mauricien Azor et de l'Éthiopienne Gebreyesus

ALGER, 24 juil 2018 (APS)- La course en ligne des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) disputée mardi entre Rouiba et Réghaïa (25 km à l'Est d'Alger) a été remportée par le cycliste mauricien Louis Edwardo Azor, en 2h 38 min 27 sec et 6 cent et par l'Ethiopienne Helen Fisha Gebreyesus, en 1h 17 min 27 sec et 5 cent.

Le podium masculin a été complété par un autre Mauricien, Louis Fernando Kurt Charlot en 2h 38 min 58 sec et 2 cent, au moment où l'Ethiopien Tekelehaymano Kbrab Tesfay a pris la 3e place en 2h 39 min 6 sec et 4 cent, alors que chez les filles, c'est la Nigériane Sunday Mary Samuel qui a terminé 2e en 1h 22 min 23 sec et 1 cent, suivie de l'Égyptienne Sohila Youssef, 3e avec le même temps.

L'Algérie, pays organisateur de cette 3e édition des JAJ qui se déroule du 18 au 28 juillet, a échoué au pied du podium, aussi bien en garçons qu'en filles, et c'est chez ces dernières que le staff technique national a nourri le plus de regrets, car la jeune Nour-Yasmine Bouzenzen est passée à côté de la médaille d'argent.

La jeune Algérienne était en effet juste derrière la future gagnante, l'Éthiopienne Helen Fisha Gebreyesus, avant de chuter à quelques encablures de la ligne d'arrivée, ce qui a fini par tout remettre en cause. Bouzenzen a été rattrapée par la Marocaine Hakima Barhraoui et il s'en est suivie une lutte acharnée pour la médaille d'argent.

Les deux concurrentes ont chuté ensuite à seulement 15 mètres de l'arrivée et cette situation a permis au peloton qui arrivait juste derrière de les dépasser, à commencer par l'Egyptienne Sohila Youssef, qui a pris la 3e place en 1h 22 min 23 sec et 1 cent, devant l'Algérienne Wissam Bouzegzi, 4e avec le même temps.

Pour ce qui est de Bouzenzen et Barhraoui, elles ont quand même réussi à se relever et franchir la ligne d'arrivée, respectivement aux 12e et 13e places, avec le même chrono (1h 22 min 39 sec et 6 cent). Chez les garçons, le premier Algérien à franchir la ligne d'arrivée a été Sadik Benganif. Il a fini 4e en 2h 40 min 3 sec et 5 cent, au moment où son compatriote Aymen Merdj s'est contenté de la 6e place, en 2h 40 min et 4 sec.

La course a été disputée sur une distance de 47,1 km pour les filles et 109,1 km pour les garçons. Au total, 66 athlètes ont pris part à cette course en ligne : 22 chez les filles et 44 chez les garçons. Chez les filles, outre Bouzenzen et Bouzegzi, l'Algérie a engagé Lydia Tefaha Kasmi et Lina Meriem Touati, alors que chez les garçons, Youcef Boukhari et Saber Belmokhtar ont épaulé les Benganif et Merj.