Dossier phare du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina et la Côte d'ivoire, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao sera à nouveau sur la table des échanges lors de cette 7e Conférence au Sommet des chefs d'Etat.

Si les travaux de rénovation lancés l'année dernière connaissent un début "timide", du côté de la partie burkinabè, leur achèvement permettra à terme de booster l'économie des deux pays.

La 7e Conférence au Sommet des chefs d'Etat qui ouvre ses portes le 26 juillet prochain à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, va examiner à nouveau le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao. Initialement fixé au 15 septembre 2017, le démarrage de la première phase des travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao n'est pas en effet "officiellement" effectif, du moins pour le Burkina. Cette date, selon le directeur général de la Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B), Malick Kouanda, était conditionnée par la ratification de la convention de concession révisée.

"La partie burkinabè n'a pas encore apposé sa signature. Cette ratification n'est pas encore faite du côté du Burkina. La Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) a commencé à faire des acquisitions, notamment des machines, des rails, des locomotives.

Les travaux ont certes, démarré, mais nous attendons l'apposition pour présenter de manière officielle le top de départ des travaux", a affirmé M.Kouanda. Quant à la ratification, il a indiqué qu'elle obéit à un processus à l'issue duquel, l'Assemblée nationale donne son quitus.

"Nous avons espoir qu'à la prochaine session parlementaire, cette question pourra connaître un aboutissement", a-t-il souhaité. La rénovation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, conformément aux négociations avec le groupe Bolloré, coûtera deux cent soixante-deux milliards (262 000 000 000) de francs CFA.

Et selon les termes de l'accord dévoilé lors du 6e TAC, la première phase dudit projet d'un montant de quatre-vingt-cinq milliards (85 000 000 000) de francs CFA doit être exécutée sur une durée de quatre (04) ans.

Ce délai sera-t-il respecté? De l'avis de M.Kouanda, cette échéance est "rattrapable". "Auparavant, nous n'avions que deux (02) ans. Lors du dernier TAC, un accord modificatif intervenu entre les gouvernements ivoirien et burkinabè a permis de porter la durée à quatre ans", a-t-il expliqué.

De nombreux avantages

L'objectif, a-t-il poursuivi, est de mener la réhabilitation tout en continuant à exploiter la ligne ferroviaire. Pour lui, les travaux de rénovation ne doivent pas interrompre l'approvisionnement du Burkina Faso par les rails. Cependant, la gare ferroviaire de Kaya, a-t-il souligné, n'est pas opérationnelle.

Comment en est-on arrivé à cette situation d'inexploitation de l'axe Ouaga-Kaya ? La vocation principalement minière de cet axe (qui a dû, au final, se limiter au transport de bétail), le caractère nomade de la population de la zone, la concurrence du transport routier sont, entre autres, les facteurs qui ont fortement contribué au renoncement par SITARAIL de l'exploitation de ladite voie, selon les explications de l'ancien directeur général de la SOPAFER-B, Edmond Anicet Ouédraogo.

Somme toute, pour celui-ci, le minimum de trafic nécessaire pour assurer la rentabilité n'a jamais été atteint depuis la mise en exploitation de la ligne le 1er janvier 1993.

"Elle tournera à plein régime une fois la réhabilitation achevée. Mais des agents mandatés par la SOPAFER-B s'y rendent régulièrement pour des missions de contrôle sur le site", a fait savoir M.Kouanda. Pour lui, la réhabilitation complète du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya-Tambao comportera de nombreux avantages pour les deux "pays frères".

"Cette ligne ferroviaire permettra de réduire considérablement le prix des produits de grande consommation pour le plus grand bonheur des populations", a-t-il estimé. Par ailleurs, les routes, foi de M.Kouanda, auparavant dégradées par la surcharge routière, verront leur "durée de vie" prolongée.

"Grâce au chemin de fer, nos voies bitumées connaîtront une bouffée d'oxygène. La part des impôts payés par les citoyens et affectée à la réfection des routes sera désormais employée à développer d'autres secteurs prioritaires", a-t-il soutenu, gardant bon espoir sur les avancées de ce dossier au cours de la 7e Conférence au Sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina le 27 juillet 2018 dans la capitale politique ivoirienne.