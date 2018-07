Burkina Faso: Observatoire urbain national - Le ministère de l'Habitat se dote d'un référentiel

Dans le cadre de la mise en place de l'Observatoire urbain national (OUN), le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat tient un atelier, les 24 et 25 juillet 2018, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat veut mettre en place un Observatoire urbain national (OUN), un outil d'aide pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière d'urbanisation. C'est dans ce cadre qu'il organise un atelier, les 24 et 25 juillet 2018 à Ouagadougou, en vue de valider l'outil.

Selon le ministre Maurice Dieudonné Bonanet, il s'agit d'un outil qui permet à une structure privée ou publique, d'évaluer et d'orienter une politique grâce à un ensemble d'indicateurs mis à jour selon une périodicité définie. Saluant la mise en place de l'observatoire, il a fait savoir qu'il va aider dans la résolution des problèmes dus à la dynamique actuelle de l'urbanisation.

Ce sont, entre autres, l'inadéquation entre la démographie et le développement économique, l'insuffisance des services urbains de base (santé, éducation, assainissement, transport), les problèmes de mobilité et de gestion des déchets, le déficit croissant en logement.

A l'entendre, le Burkina Faso n'est pas en marge de cette réalité. « Malgré un taux d'urbanisation parmi les plus faibles de l'Afrique de l'Ouest, on note une constante évolution.

En effet, de 15,5% en 1996, il est passé de 22,7% en 2006. En 2016, le taux d'urbanisation était estimé à 31,5% et sera à 35% à l'horizon 2030», a indiqué le ministre.

De plus, a poursuivi M. Bonanet, le nombre de centres urbains ne cessent de croître, passant de deux en 1960, 18 en 1985 à 49 de nos jours. De son avis, la mise en place de l'OUN nécessite la création d'une base de données d'indicateurs servant d'outil de base pour le renseignement sur le développement urbain.

Suivre la croissance démographique des villes

« Les indicateurs urbains de l'OUN sont des variables qualitatives ou quantitatives permettant d'apprécier la ville à partir des objectifs, exprimés sous forme de valeurs normatives et/ou comparatives », a signifié le ministre. Il a souligné que l'élaboration du rapport des indicateurs a suivi une approche participative qui a vu l'implication de tous les acteurs intervenants dans le domaine du développement urbain.

«Il y a eu des concertations sectorielles avant l'examen successif par la commission technique de suivi et de contrôle, instance d'examen des études urbaines », a-t-il insisté. Et d'ajouter que l'OUN s'inscrit dans l'axe 2 du Plan national de développement économique et social (PNDES) à savoir : «développer le capital humain ».

Par ailleurs, il a exhorté les participants à s'impliquer dans l'examen et la consolidation du rapport, au regard de l'importance du document, de la dynamique de nos villes et son aide précieuse aux responsables à la prise de décision. Aussi, il a salué les partenaires techniques et financiers pour leurs efforts dans le développement des villes du pays des Hommes intègres.

Pour le secrétaire général de l'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF), Bertin Ouiya, l'OUN est capital car, il permettra de suivre la croissance démographique des villes du Burkina Faso. «Les municipalités ont la charge d'œuvrer au développement de leur commune. C'est un instrument qui va servir au plus haut point», a -t-il interpellé.

Il a ensuite, invité les acteurs à faire de cet atelier une réussite. Au cours de la session, quatre commissions seront formées sur la base des thématiques urbaines. Elles ont pour rôle d'examiner, d'amender la description des thèmes et de valider les indicateurs.