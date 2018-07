Burkina Faso: Poste de contrôle juxtaposé de Laleraba - 20 mois après, rien n'a bougé !

Celle-ci prévoyait la révision des études techniques, la construction des PCJ par une entreprise mobilisée par appel d'offres et le recrutement par appel d'offres d'une mission de contrôle et de supervision des travaux. Le recrutement du bureau d'études chargé de réviser les études techniques était en cours en mai 2016.

Il doit comprendre des bâtiments, des hangars, un local pèse-essieu, des guérites, des aires de repos des usagers et une infirmerie. Les travaux vont coûter plus de 6 milliards FCFA et seront réalisés par la société ivoirienne «Scanning système».

Le PCJ doit également permettre de faciliter les échanges commerciaux entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et de promouvoir l'intégration économique.

C'est aussi l'objectif recherché par la Commission de l'UEMOA par la construction de onze (11) PCJ aux frontières des Etats membres. Celui de Laleraba doit regrouper l'ensemble des formalités de contrôle de police, de douane et de l'immigration et assurer la fluidité transfrontalière.

Le poste de contrôle juxtaposé va créer de l'emploi, booster le développement de la région, améliorer la fluidité de la circulation et renforcer l'intégration entre Burkinabè et Ivoiriens», s'est réjoui le chef du village par intérim de Laleraba, Bamoro Ouattara.

En attendant, il a ajouté que le village a d'ores et déjà bénéficié des retombées du projet. L'UEMOA a en effet construit une école primaire publique, un dispensaire et électrifié tout le village. «Nous sommes contents que le projet se réalise ici.

Ce sont 20 personnes possédant des champs sur le site qui sont enregistrées. Une trentaine d'autres ont leur logement sur le terrain. Le plus gros lot concerne les commerçants qui ont des hangars et des boutiques dans l'emprise du projet. Selon M. Ouattara, tous ceux qui sont touchés par la construction du poste ont été recensés. Un nouveau site a été identifié pour recaser les commerçants.

Mais en ce mi- juillet 2018, l'infrastructure n'est pas encore sortie de terre. Le site de 70 hectares choisi pour l'abriter à Laleraba est totalement vide. II est déjà délimité et se trouve de part et d'autre de la voie bitumée qui traverse l'agglomération.

