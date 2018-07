Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a organisé un atelier de validation de l'étude sur l'impact socio-économique des revenus et la pauvreté en milieu rural, le vendredi 20 juillet 2018 à Tenkodogo. L'atelier a pour objet de permettre aux acteurs d'appréhender et valider les rapports d'étude.

En vue de venir à bout de la pauvreté en milieu rural, des initiatives visant à insuffler la croissance ont été mises en œuvre, notamment le Programme national de gestion des terroirs (PNGT 2). Pour ce faire, des études ont été réalisées en partenariat avec le Laboratoire d'analyse quantitative appliquée au développement-Sahel (LAQAD-S) de l'université Ouaga II.

A cet effet, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a organisé un atelier de validation de l'étude sur l'impact socio-économique des revenus et la pauvreté en milieu rural, le vendredi 20 juillet 2018 à Tenkodogo. L'objectif général de cet atelier national est de permettre aux parties prenantes d'appréhender le contenu des rapports d'études.

De manière spécifique, il s'est agi de restituer l'étude sur les conditions de vie des ménages ruraux au Burkina Faso dans le contexte de la décentralisation, ainsi que les rapports sur la dynamique des principaux indicateurs de 2004 à 2017.

Selon le secrétaire d'Etat chargé de la décentralisation représentant le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Alfred Gouba, le PNGT2 a mis au point et consolidé une méthodologie pour le suivi-évaluation de l'impact des différentes interventions sur les conditions de vie, les revenus et la pauvreté rurale sur toute l'étendue du territoire national. L'étude basée sur cette méthodologie est conduite périodiquement par le LAQAD-S de l'université Ouaga II.

L'impact des appuis du PNGT2

Au nombre des documents produits dans le cadre de cette collaboration, il a cité le document technique pour le suivi et l'évaluation de l'impact des appuis du PNGT2, le rapport d'étude de base qui a établi la situation de référence socioéconomique des ménages ruraux en 2004 et les rapports des études intermédiaires.

A l'issue des travaux, lesdits rapports ont été validés. Le secrétaire d'Etat chargé de la décentralisation a, au nom du gouvernement, exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers du PNGT2- phase 3 notamment la Banque mondiale (BM) dans l'accompagnement du gouvernement burkinabè dans sa lutte contre la pauvreté.

A l'entendre, cet engagement depuis plusieurs années a permis de poser avec les communautés rurales, des bases solides d'un développement durable. Le chargé du projet à la BM, Elisée Ouédraogo a indiqué que de 2002 au 31 mars 2018, le PNGT2 a financé la réalisation de 26 525 microprojets d'un coût global de plus de 81 milliards de F CFA.

Ces résultats ont contribué, a-t-il relevé, à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires dans le milieu rural et devront, en outre, permettre de mesurer l'impact des interventions du PNGT2 à travers les investissements collectifs que ces interventions auront permis de réaliser. Ce programme de 15 ans, qui a démarré en 2002, prend fin en décembre 2018.