Un atelier de renforcement des capacités des bureaux de statistiques de plusieurs pays de la sous-région s'est ouvert depuis hier, lundi 23 juillet, à Dakar. Selon la représentante de l'Unfpa, Dr Fatou Sarr, l'objectif principal est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des pays pour bien planifier et mettre en œuvre la série 2020 de recensement, conformément aux normes internationales et aussi utiliser les données qui en découleront pour informer le développement national et la mise en œuvre et le suivi des ODD.

Les nouvelles normes de recensement permettent, en plus du décompte de la population, d'obtenir des informations et des indicateurs qui renseignent sur le niveau de vie des populations. Dans le souci de les obtenir, un atelier d'une semaine s'est ouvert depuis hier, lundi 23 juillet, à Dakar.

Il réunit ainsi les pays de la sous-région qui doivent conduire leur prochain recensement pour la période comprise entre 2018 et 2021. Il s'agit du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée Bissau, du Libéria, du Mali, du Nigeria, du Sierra Leone, du Tchad, du Togo et d'autres pays du continent africain.

De l'avis de la représentante de la directrice de l'Unfpa, le docteur Fatou Sarr, l'importance des données de recensement n'est plus à démontrer aussi bien dans la formulation, l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes nationaux, régionaux et globaux de développement.

« L'introduction récente des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans le recensement a sans doute apporté une révolution majeure.

Si, une bonne planification du recensement utilisant ces NTIC est réalisée, les bénéfices sont énormes et peuvent aller de la réduction des délais de publication des données à la réduction des coûts en passant par l'amélioration de la qualité des données qui en résultent », a-t-elle avancé.

Dans la série de recensements, les acteurs ont déclaré que, comme dans les tours précédents, l'Unfpa continuera à appuyer les pays pour la réalisation des recensements.

« La stratégie de la série 2020 est basée sur les leçons apprises et les recommandations de la série 2010 qui a mis l'accent sur l'utilisation de données désagrégées pour la planification, la mise en œuvre et le suivi de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (ICPD), des ODD et de l'agenda 2063 », a avancé par ailleurs docteur Sarr.

Et de renseigner par suite : « environ 98 des 232 indicateurs des ODD ont besoin de données de population pour leur calcul. Le recensement est la seule opération de collecte de données de population capable de fournir des données pour les numérateurs et les dénominateurs pour le calcul des indicateurs ».