Ile Maurice: Eclipse visible - Femmes enceintes, superstitions et compagnie

Ceci dit, toutes les superstitions autour des éclipses n'ont pas de connotations négatives. En Italie, par exemple, ils pensaient que les fleurs plantées un jour d'éclipse étaient plus colorées et lumineuses que les autres.

Toujours est-il qu'ailleurs dans le monde, des superstitions accompagnent également l'apparition d'une éclipse. Jadis, dans certaines cultures, les gens croyaient qu'il fallait faire partir le démon qui aurait mangé le soleil en faisant du bruit et ils se rassemblaient pour taper dans des casseroles et des poêles.

Si on vous en parle, c'est parce que dans la soirée du 27 au 28 juillet, nous aurons la chance d'assister à l'éclipse lunaire la plus longue de ce siècle, qui sera entièrement visible à Maurice.

«Madam ansent pa trap kouto ni zegwi, ni so vant, zanfan kapav gagne bec de lièvre.» Ou encore, «kouver lizié zanimo», «bizin kouver laglas ek dra». Des superstitions qui apparaissent en même temps qu'une éclipse, qu'elle soit solaire ou lunaire. Si elles sont de moins en moins répandues, elles ont toujours la dent dure et font partie de notre folklore.

