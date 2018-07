Afrique: Conférence sur le VIH - Repenser la lutte contre la drogue pour endiguer le SIDA

Aucun chiffre officiel n'existe pour mesurer le phénomène au Burkina Faso, même si une étude est en cours. « C'est un problème réel, les autorités en sont conscientes. En moyenne, on risque entre trois mois et cinq ans de prison », ajoute-t-il.

Pendant longtemps, l'Afrique de l'Ouest n'a été qu'un lieu de transit pour le trafic de drogue. Mais la situation a évolué. « Notre région est devenue une région de consommation. Pour ce qui est du contexte burkinabè, c'est le canabis qui est le plus consommé. Ensuite vient la cocaïne et l'héroïne », relate Charles Somé, de l'ONG REVS+, au Burkina Faso.

Toute la semaine a lieu à Amsterdam la 22e Conférence internationale sur le sida, un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la lutte contre l'épidémie. La société civile y est représentée, via une coalition d'organisations qui a lancé une nouvelle campagne à l'occasion de ce rendez-vous, pour dire « non » à la guerre contre les drogues telle qu'elle est menée. Un véritable enjeu de santé publique dans la lutte contre le VIH. Des associations africaines s'y sont jointes.

