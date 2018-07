Congo-Kinshasa: Diffamation et imputations dommageables - Diongo porte plainte contre Thambwe Mwamba

« Pendant que je clame mon innocence, et par ricochet ma en ma qualité de demandeur en révision devant la Cour de cassation, qui venait de recevoir ma brillante plaidoirie en attendant réquisitoire du ministère public, le ministre de la Justice s' livré à des propos injurieux et diffamatoires de nature, d'une part, m'exposer au mépris du public et à la colère des militaires et, d'autre part, à influencer l'attitude des juges à mon égard », se plaint Franck Diongo.

A ces sujet, le président du MLP vient de déposer une plainte contre ce membre du gouvernement auprès du Procureur Général de la République. On constate, à la lecture de cette plainte du représentant de l'Ensemble dans la ville de Kinshasa, que plusieurs infractions sont retenues contre le patron de la justice congolaise, notamment les injures publiques, les imputations dommageables, l'incitation des militaires à tuer Franck Diongo, le trafic d'influence et la torture morale.

