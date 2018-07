Cote d'Ivoire: Présidentielle ivoirienne 2020 - Les soutiens de Guillaume Soro se font entendre

Plus de 80% des ressources levées sur le marché financier de l'Union Monétaire Ouest Africaine… Plus »

Une candidature pour l'élection présidentielle pour 2020 que d'aucuns jugent plus prudente de retarder en fonction des résultats des municipales et des locales du 13 octobre prochain. Des scrutins qui donneront sans doute une idée plus claire de l'équilibre des forces politiques ivoiriennes entre un FPI qui boycotte, un RHDP qui claudique et un PDCI en plein doute existentiel.

En Côte d'Ivoire, certains commencent à réagir aux propos tenus par le président de l'Assemblée nationale sur l'antenne de RFI, ce dimanche. Alors que Guillaume Soro affirme réfléchir à une possible candidature à la présidentielle de 2020, certains des partisans de l'ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara l'encouragent à franchir le cap.

