Madagascar: La population peu encline à manifester

La véritable campagne, quand elle aura débuté, permettra de lancer un véritable débat d'idées et il faudra plus que des déclarations d'intention pour convaincre les électeurs. Les manifestations ne semblent plus attirer les citoyens qui ont besoin de sérénité et de nouvelles perspectives d'avenir.

Néanmoins, la conscience politique des citoyens est élevée et ces derniers ne sont pas dupes des promesses et des affirmations qui sont faites.

Certes les problèmes ne pourront pas être résolus rapidement, mais la voie sera tracée. On ne peut certes pas nier que le cadre de cette élection est flou et que les règles ne sont pas respectées par les candidats. La précampagne faite par certains d'entre eux est un véritable scandale, mais les autorités laissent faire.

Le pli semble être pris. La majorité de la population ne conteste pas la tenue des élections et ne semble plus encline à venir manifester. Les organisateurs du rassemblement qui devait se tenir ce jour l'ont appris à leurs dépens.

