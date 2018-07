Burkina Faso: Présidentielle 2020 - «C'est la débandade au MPP», selon Victorien Tougouma

A ce sujet, Achille Ouédraogo fait savoir qu'ils ont encore en mémoire les décisions qui n'ont pas toujours été en accord avec l'opinion publique et souligne que l'opposition va veiller à ce que les journalistes ne soient pas bâillonnés dans leur droit et que le CSC ne soit pas le postier qui facilitera la réélection du « régime MPP ».

Et de souhaiter, en tant qu'opposition républicaine, que ce TAC porte des fruits et qu'on aille au-delà de ce qui est déjà vu. En tant que panafricaniste, le président du MPF pense à une intégration politique.

Au sujet du 7e Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui a été lancé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Achille Ouédraogo, président du Mouvement panafricain du Faso (MPF), indique ne pas savoir pourquoi le régime MPP y va. Selon lui, le régime MPP déclare que le régime Compaoré n'a rien fait alors que le TAC, rappelle-t-il, a été initié par celui-ci.

Avant de relever que le CFOP a maintes fois répété que les ententes directes et les Partenariats public-privé (PPP) sont des moyens déguisés pour développer la corruption à des fins essentiellement politiques et individuelles.

Tout en avouant que le REN-LAC fait un travail extraordinaire depuis des années en publiant, chaque année, un rapport sur les institutions les plus corrompues. Des félicitations que Victorien Tougouma adresse également aux institutions, organisations de la société civile et aux personnes physiques qui luttent contre la corruption, par leur exemplarité.

Au nom de ses camarades du CFOP, il a félicité Zéphirin Diabré pour avoir été reconduit à la présidence du parti et que 2020 soit la victoire de l'opposition et du peuple burkinabè. Abordant le rapport du REN-LAC sur l'état de la corruption au Burkina Faso, le CFOP souligne que c'est un véritable fléau pour le développement du pays.

Revenant sur le sujet concernant le congrès de l'UPC, le président Victorien Tougouma a fait savoir que ce fut un succès, avec une forte mobilisation des militants, des partis politiques venus d'Afrique, d'Europe, des Etats-Unis et surtout de tous les partis politiques de l'opposition et de la majorité. Relevant que cela a fait dire au président de l'UPC, Zéphirin Diabré, que « nous sommes une démocratie civilisée ».

Pour confirmer son propos, il évoque le congrès de l'UPC qui, dit-il, a fait forte sensation. Aussi, confie-t-il, le MPP doit travailler à servir le peuple et non à se servir et ne doit pas se justifier en déclarant avoir été élu jusqu'en 2020.

Congrès de l'UPC, rapport du REN-LAC, Traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, élection du nouveau président du Conseil supérieur de la communication (CSC). Ce sont autant de sujets qui étaient au menu de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire du Chef de file de l'opposition politique (CFOP), tenue le mardi 24 juillet 2018 au siège de ladite institution.

