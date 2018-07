A l'on croire, la coopération entre la Chine et le Burkina sera axée sur les domaines de l'agriculture, de la formation pratique et professionnelle, de l'éducation, de la santé, etc. Il a aussi indiqué qu'il a le sentiment profond que le peuple burkinabè a peu de connaissances sur la coopération sino-africaine et sur la politique et la culture de la Chine.

Pour M. Fei c'est un bon début de la coopération entre les Editions « Le Pays » et son Ambassade. Le premier secrétaire de l'ambassade de la Chine a aussi souligné que durant cette présence de 30 jours sur le sol burkinabè, il a eu le temps de rencontrer certaines autorités burkinabè et de nouer des relations avec elles.

Xu Fei s'est félicité qu'au cours de la visite du vice-Premier ministre chinois, la presse burkinabè en général, et les Editions « Le Pays » en particulier, aient couvert toutes les cérémonies de ladite visite et l'inauguration de la nouvelle ambassade, après 24 ans de rupture de la coopération sino-burkinabè.

Au cours de l'entretien qu'il a eu avec Cheick Beldh'or Sigué, Directeur général des Editions « Le Pays », et ses collaborateurs, le premier secrétaire Xu Fei a traduit la volonté de son pays de travailler avec le Burkina Faso et notamment avec sa presse.

