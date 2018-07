Afrique de l'Est: Football - Telma Coupe de Madagascar - Uscafoot et COSFA en danger !

Les matches des huitièmes de finale de la Telma Coupe de Madagascar auront lieu ce week-end sur divers stades de l'île. Un week-end à l'anglaise en fait, puisque le choc entre l'Uscafoot et JET Mada est prévu vendredi au stade de Mahamasina.

Un très mauvais tirage en effet pour l'équipe de la Commune, dans la mesure où elle doit faire face au club le plus en forme du moment, en l'occurrence duJET Mada qui sans cette complicité de Fosa Juniors et d'Elgeco Plus, se trouverait aujourd'hui dans le dernier carré du championnat de Madagascar pour la fameuse Poule des As.

Feldman en pointe. C'est dire que l'Uscafoot doit montrer un tout autre visage pour espérer battre JET Mada qui récupère son buteur de service Carlos et qui va encore, en tenant compte des leçons du passé, aligner en pointe Feldman. Comme l'autre international Tsito va se trouver sur le flanc droit de l'attaque où il est plus efficace, on ne donne pas cher à la peau des protégés de Raux Auguste. Une guéguerre entre anciens techniciens d'Elgeco, car ce dernier aura en face son adjoint Careca.

L'autre formation en danger pour ces huitièmes n'est autre que le COSFA qui ira défier, ce dimanche, l'Ajesaia chez lui à Tsiroanomandidy. Une Ajesaia qui rumine des regrets après son élimination en championnat et qui fera tout pour ramener cette coupe. Elle a d'ailleurs le potentiel pour aller très loin dans cette compétition avec des recrues de choix telles l'attaquant Arnaud, mais aussi Ricka sans oublier les grands joueurs qui forment sa ligne défensive.

Du plaisir. Inédites, les retrouvailles entre Elgeco Plus et le TAM Port Bergé promettent des étincelles dans un autre cadre, car le match aura lieu vendredi à 14h juste après le duel entre JET Mada et Uscafoot.

Battu une première fois par le TAM, Elgeco Plus saura-t-il et surtout aura-t-il les moyens de renverser la tendance ? C'est tout la question.

Une question qui se pose également pour les Tamataviens de Tia Kitra qui reçoivent l'AS Adema pour dimanche. Un os en fait pour les locaux, mais sait-on jamais, car cette formation locale s'est engagée dans cette Telma Coupe pour y prendre du plaisir avec dans son écrasante majorité des joueurs issus du «beach soccer ».

Comme l'Adema ne pourra plus compter, du moins selon les dernières informations, sur son attaquant Angelot qui est en train d'apporter une touche finale à son transfert pour le club réunionnais de Saint- Denis, la rencontre va certainement s'équilibrer. Enfin presque, car l'équipe d'Ivato a encore une arme en son sein avec Ravo, son homme à tout faire.

On aura à l'œil le derby d'Ambatondrazaka de dimanche avec le face- à- face très prometteur entre le HZAM d'Amparafa et le mythique Voromahery.

A Fianarantsoa, également lors de l'après-midi dominical, le FC AZ d'Ambositra partira avec la faveur des pronostics face au FCA Ilakaka.