Sénégal: Mamadou Salif Sow - « S'unir pour réélire Macky Sall »

Nous allons faire toutes les 14 régions et les 45 départements du Sénégal. Je pense que ce n'est pas en restant dans les bureaux qu'on va réélire Macky Sall. Il faut descendre sur le terrain pour écouter les populations et apporter des solutions à leurs préoccupations.

Macky Sall a promu des cadres de Kolda dans les instances de décision notamment dans les ministères et les directions des sociétés nationales. Il a appartient aux fils de Kolda de lui rendre la monnaie. Il faut donc arrêter les querelles de tendances et se mobiliser. Ce n'est pas dans la division que nous pouvons gagner. Seule l'unité peut nous permettre de gagner.

J'ai décidé d'accompagner le président, Macky Sall pour sa réélection. Ce mouvement est composé des cadres sénégalais de toutes les régions du Sénégal et de la diaspora. Nous avons estimé, à un certain moment, qu'il fallait se mettre ensemble pour créer une organisation dans laquelle nous pouvons mettre nos compétences au service du Sénégal.

L'audience avec le chef de l'Etat est un signe d'estime et de considération. Nous avons échangé sur beaucoup de points et il y a eu une convergence de vue et d'idées. Cela m'a poussé à créer un mouvement politique qui va être le prolongement de ce que j'ai fait ces 10 dernières années.

Depuis plus de 10 ans, j'étais beaucoup plus dans le développement, dans les actions sociales, mais à la suite de cet entretien, j'ai compris que le président souhaite associer beaucoup de cadres sénégalais à la gestion des affaires de l'Etat.

