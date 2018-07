Dans cette caravane « Hommage aux grandes figures afro-américaines d'origine sénégalaise », l'incontournable île de Gorée et sa Maison des esclaves y est évoquée en guise d'hommage à Phillis Wheatley, première poétesse noire américaine de renom, originaire du Sénégal. Mbarick Fall alias Battling Siki, natif de Saint-Louis du Sénégal, expatrié en France puis aux Etats-Unis, est aussi célébré. Sont également fêtés Anta Madjinéne Ndiaye ou Timucuan Anna Madgigine Jai Kingsley, planteur et propriétaire terrien, au début du XIXe siècle, à Jacksonville où un musée lui est dédié.

Toujours entre souvenirs et perspectives, la commémoration est collective. Ce devoir de mémoire anime le promoteur culturel Amadou Yandé Thiam à « faire connaître ces figures historiques à la jeunesse africaine, à la diaspora et au monde tout entier ».

Selon l'initiateur, Amadou Yandé Thiam, Gorée, Saint-Louis, Boundou, Djolof et les foyers religieux de Touba, Tivaoune et des Niassènes seront les sites ciblés, afin de combiner le temporel et le spirituel. L'extension vers d'autres horizons tels que les Etats-Unis, notamment Washington, la Caroline du Nord, Jacksonville, etc., est également au programme.

Une caravane nationale et internationale sera lancée pour mettre au-devant de la scène les grandes figures afro-américaines qui se sont illustrées en anti-esclavagistes, inventeurs, hommes de guerres et de Lettres, entre autres. Le démarrage de la manifestation est prévu le 28 juillet.

