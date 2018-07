Gérard Sénac, connu comme un militant de la restauration des bâtiments historiques, a bien voulu répondre à notre sollicitation en 2016, en apportant l'expertise et une bonne partie des ressources financières nécessaires pour réhabiliter ce bâtiment », a dit M. Sall, saluant l'intervention qualitative d'Eiffage Sénégal. Aux yeux du président de l'Ams, en portant son choix sur la maison des élus, cela montre l'ancrage de l'entreprise et ses interrelations avec les terroirs.

Deux ans après la fin des travaux, le nouveau bâtiment réhabilité vient d'être réceptionné. Pour Eiffage Sénégal qui assuré les travaux consistant, entre autres, au réaménagement des pièces, à la démolition partielle et à la reconstruction du mur mitoyen, à la reprise du faux plafond, à la reprise de la peinture et à la réparation des fissures, il s'agit d'une manière de contribuer à la préservation du patrimoine historique des villes du Sénégal.

Dans le cadre d'un protocole de partenariat paraphé en 2015 entre l'Association des maires du Sénégal (Ams) et le groupe Eiffage, la Maison des élus locaux a été complètement réhabilitée en 2016. Deux ans après la fin des travaux, le nouveau bâtiment a été réceptionné hier, en présence du président de l'Ams, Aliou Sall, et le Pdg d'Eiffage Sénégal, Gérard Sénac.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.