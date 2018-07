Madagascar: Situation d'urgence dans le sud - Une nette amélioration selon le BNGRC

Éparpillés. Les acteurs œuvrant dans le développement du Grand Sud aviseraient chacun de leur côté. « Il y a un manque de coordination et de concertation dans toutes les actions menées pour le développement du sud » a souligné le Gal Charles Rakotoarison. « Les efforts menés sont toutefois palpables et il ne faut en aucun cas les perdre » a-t-on fait savoir durant l'ouverture officielle de l'atelier à l'hôtel Le Panorama, hier.

Par ailleurs, une partie du Grand Sud, notamment la partie agricole telle que la région Atsimo Andrefana, devrait s'en remettre au bon vouloir de la météo pour être fixée sur le besoin ou non d'aide d'urgence. Comme l'a fait savoir le SEA du BNGRC, « si le climat est clément et que la pluie est au rendez-vous, la région d'Atsimo Andrefana n'aura pas besoin d'aide d'urgence. La distribution de semences suffirait à venir en aide à la population ».

« Les avancées observées sur la situation de l'urgence dans le sud devraient être maintenues. Mieux, elles seront améliorées pour un réel développement de cette partie du pays ». Ce sont là les propos du Gal Charles Rakotoarison lors de l'ouverture officielle de l'atelier pour l'assimilation du volet urgence dans la stratégie intégrée du Grand Sud. La situation connaîtrait une nette amélioration dans la partie sud du pays. « Par rapport aux années 2016 et 2017, la situation du sud a connu une considérable amélioration. Le nombre de populations qualifiées de vulnérables et ayant un besoin impératif d'aide d'urgence a connu une régression » a expliqué le Gal Charles Rakotoarison.

