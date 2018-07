Madagascar: Album - Ndrina Zopanage signe « Fa hira no fiainako »

Si Zopanage s'est fait un nom grâce à son folk, Ndrina, lui, a choisi de faire une musique qui lui ressemble avec des inspirations à la James Taylor ou à la Christopher Cross. « J'ai vraiment choisi un son plutôt gasigasy, marié à celui de mes idoles, pour faciliter l'écoute ». « Fa hira no fiainako » est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et peut donc être consommé dans les quatre coins du monde. Avis aux amateurs !

Un opus de neuf titres dans lequel il revisite des anciens titres qu'il a écrits pour Zopanage et où il dévoile également de nouvelles compositions. Des chansons dont certaines sont interprétées par des amis artistes. « J'ai toujours aimé la collaboration. Dans cet album, j'ai donc demandé à quelques amis et de nouveaux talents de participer. Fidy Tsiakoraka, Ariela, Haritiana, Laza, Haja, ou encore Tiana Rakotonanahary (Ny riampeo) ont accepté avec joie ».

Enfin un premier album pour Ndrina ! Connu des mélomanes et très apprécié des amateurs de folk malgache, Ndrina Zopanage depuis près de trente ans de carrière, n'a encore jamais sorti aucun album (sans compter son 33 tours sorti dans les années 80). Aujourd'hui, c'est chose faite ! Ndrina vient de signer « Fa hira no fiainako ».

