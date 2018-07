Madagascar: « Fety de baskety » - Le dernier carré chez les vétérans constitué

« La réalisation de travaux sera le fruit de notre collaboration avec le parrain et marquera les 10 ans de l'AT2B » a indiqué, Pascal Rasaony, coordonnateur au sein du comité d'organisation. Pour un petit rappel, 1302 joueurs et joueuses de 92 équipes répartis dans six catégories ont participé au tournoi.

L'équipe des Cheminots a battu la formation du MFB par 81 à 74. Du côté des dames, JCSA 1 sera opposé à Manapoins et Fusion sera contre Team Playlist. Mbola Rajaonah, le président du BBCM, est le parrain de la célébration de ces 10 ans d'anniversaire du club Andraisoro Tia basket-ball (AT2B). Cet amoureux de basket-ball a jugé important de s'impliquer dans la base et de se rapprocher des quartiers, pépinière de talents. Le projet du club est de construire un gradin ainsi qu'une clôture au pourtour du terrain.

Après la fin des rencontres éliminatoires, la catégorie senior hommes entamera la phase des 8es de finale le samedi 04 août et les quarts de finale pour le lendemain. Les demi-finales se disputeront le samedi 11 août avec les finales des U18 et seniors dames. Comme le week-end dernier a été marqué par les 8es finales chez les vétérans.

Après presque deux mois de compétition, le tournoi « Fety de baskety » organisé par l'AT2B connaîtra un repos ce week-end avec l'organisation à domicile de la phase qualificative de l'Afrobasket 3 x 3. « Comme c'est un grand rendez-vous international, on a décidé d'arrêter le temps d'un week-end les rencontres à Andraisoro. Les équipes peuvent toutes soutenir la sélection nationale au Palais des Sports de Mahamasina les 28 et 29 juillet » a indiqué, Pascal Rasaony, coordonnateur au sein du comité d'organisation du « Fety de baskety ».

