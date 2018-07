Sénégal: Amadou Bâ - « Nous allons donner le nombre de signatures nécessaire au Président »

« Les Parcelles assainies donneront au président le nombre de signatures nécessaire pour le parrainage. Je reste loyal et engagé aux côtés du président de la République », a déclaré le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, vendredi dernier, tard dans la soirée, alors qu'il recevait les responsables de l'Alliance pour la République et les imams.

Avant la rencontre tenue à la maison, le ministre était à l'Unité 20, pour s'enquérir de la situation de l'approvisionnement en eau et exprimer aux populations sa solidarité.

D'après lui, la pénurie d'eau sera vite dépassée. M Ba a laissé entendre que ce déficit dans l'approvisionnement en liquide précieux ne peut pas être réglé en quelques mois et ceux qui soutiennent de tel propos sont des vendeurs d'illusions. « On ne peut pas construire Keur Momar Sarr en 6 mois, mais dans 1 an et demi, nous serons prêts », a-t-il laissé entendre.

Amadou Ba a rappelé l'installation de plusieurs forages par le président Macky Sall, geste qu'aucun prédécesseur du chef de l'Etat n'a jamais fait. « Tous les moyens seront mobilisés pour que les populations aient de l'eau », a-t-il affirmé.