Sénégal: Présidentielle 2019 - Les sages de Bby sensibilisent pour un scrutin paisible

C'est pourquoi, en tant que sages, ils pensent pouvoir inviter le peuple sénégalais, à travers ces références religieuses, à demeurer lui-même ; c'est-à-dire un peuple de paix et de concorde quelle que soit l'adversité politique. Car « rien ne vaut la paix », a rappelé Badara Ba, un ancien militaire qui a fait plus de 35 ans sous le drapeau.

A Tivaouane, il dit avoir rencontré, avec sa délégation, des membres de la famille d'El Hadji Malick Sy, un collectif d'Imams et la communauté chrétienne pour échanger sur ce bien précieux que sont la paix et la stabilité. La délégation a également été reçue à Ndiassane.

Selon Badara Ba, le chef de la délégation, cette mission préventive entre dans une invite des protagonistes et leurs partisans à rester dans les balises de la culture de paix sociale. « Un héritage légué par nos anciens et que nous avons à cœur de transmettre à cette génération de Sénégalais entre les mains desquelles se trouve, à part Dieu, l'avenir du pays », a-t-il confié.

